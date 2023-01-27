إجازة نصف العام تنعش السياحة في الغردقة.. نسبة الإشغالات أكثر من 50%

استقبلت فنادق الغردقة الآلاف من رواد السياحة الداخلية، تزامنًا مع بدء إجازة نصف السنة، إذ تعتبر أفضل مشتي سياحى في مصر حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة شتاءً والطقس المعتدل، بالإضافة إلى مزارات ومعالم سياحية مميزة.

انتعاش السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

وكشف نبيل حسين مدير عام فندق سياحي بالغردقة عن انتعاش فنادق الغردقة برواد السياحة الداخلية تزامنا مع بدء إجازة نصف السنة الدراسية حيث استقبلت الآلاف من الوافدين، مؤكدا في تصريحات لـ الوطن أن السياحة الداخلية رفعت من نسبة الإشغالات بالفنادق والتي تعدت 50% ومن المتوقع ارتفاعها خلال الأيام القادمة.

خبير: أفضل مشتى في مصر

ومن جانبه أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن إلى أن الغردقة تعتبر أفضل مشتي في مصر لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وفنادق ومنتجعات سياحية 171‪ فندق تقريباً طبقا لآخر إحصائية لغرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

وأضاف «عيد» أن الغردقة تضم افضل أماكن ومزارات سياحية يمكن للسائح زياراتها خلال الاجازة منها متحف الغردقة ومتحف الرمال ومتحف اكواريوم وجزيرة الجفتون ومارينا السياحي وشواطئ ومحميات طبيعية وممشي سياحي.