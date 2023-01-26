أصغر لاعبي «الفلاي بورد» يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. الفرعون الطائر

رغم صغر سنه، والذي لا يتعدى 12 عاما، إلا أنه يطير في السماء بحركات استعراضية من خلال لعبة «الفلاي بورد»، التي أتقنها منذ نعومة أظافره.

جذب أحمد مصطفى، أصغر لاعبي الفلاي بورد في مصر، مرتديا الزي الفرعوني سياح الغردقة على الشواطئ لمشاهدة الفرعون الطائر في سماء الغردقة، وسط إعجاب وتشجيع وتصفيق السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

الفلاى بورد يجذب السياح على الشواطيء

من جهته، أوضح مجدي عبدالغني، أشهر لاعبي الفلاى بورد في مصر والعالم، في تصريحات لـ«الوطن» أن لعبة الفلاى بورد جذبت سياح الغردقة على الشواطئ لمشاهدة أصغر لاعبي الفلاي بورد، ولقبه السياح بـ«الفرعون الطائر»؛ إذ ارتدى الزي الفرعوني ماسكا العصا الفرعونية، وسط تصفيق وإعجاب السياح الذين انبهروا باستعراضات الفرعون الطائر.

الفرعون الطائر أصغر لاعبي الفلاى بورد

وأشار أحمد مصطفى، أصغر لاعبي الفلاي بورد في مصر، إلى أنه تعلم اللعبة من أشهر لاعبيها، وهو مجدي عبدالغني، الذين يدين له بالفضل، مبديا سعادته في حديثه لـ«الوطن»، عن سعادته بفرحة السياح على الشواطيء، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة َ

يذكر أن لعبة «الفلاي بورد» هي استعراض في الهواء بواسطة خراطيم من المياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم، من خلال موتوسيكل البحر.