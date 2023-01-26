إقبال السياح على «البوتشي» بشواطئ الغردقة.. والإيطاليون في المقدمة

انتشرت لعبة البوتشي على شواطئ الغردقة وجذبت آلاف السياح الأجانب من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من مختلف الجنسيات، فلا يخلو أي فندق من هذه اللعبة الشهيرة التي تلقى إقبالا كبيرا من السائحين وعلى رأسهم السياح الإيطاليون الأكثر براعة بمشاركة فرق الأنيميشن.

لعبة البوتشي تجذب سياح الغردقة

كشف علاء الدين محمود الخبير السياحي ورئيس لجنة السياحيين بالغردقة أن لعبة البوتشي أصبحت لعبة أساسية داخل الفنادق فهي قريبة إلى لعبة البلياردو وتمارس على الشواطئ يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال ، لافتاً إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على تخصيص ملعب رملي صغير لهذه اللعبة نظراً لإقبال السياح عليها والسياح الإيطاليين هم الأكثر مهارة حيث بدأ انتشارها في إيطاليا ثم عدد من الدول الأوروبية.

فقرات رياضية للسياح على شواطئ الغردقة

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق تحرص على إعداد فقرات رياضية وترفيهية للسياح على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي، مؤكدا أن لعبة البوتشى هي اللعبة الأكثر شعبية الآن على شواطئ الغردقة ويقبل عليها عدد كبير من السياح الأجانب.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأضاف الخبير السياحي أن فنادق الغردقة تستقبل اليوم الخميس آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة من المقرر وصولهم على متن 91 رحلة طيران على مدار اليوم، لافتاً إلى أن السياحة الألمانية والروسية والانجليزية والإيطالية هي الأكثر وصولا إلى الغردقة.