وصول آلاف السائحين اليوم إلى الغردقة ومرسى علم على متن 96 رحلة طيران

كشف مصدر ملاحي عن وصول آلاف السائحين اليوم الخميس إلى مطارات الغردقة ومرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 96 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشية مشددة وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال.

الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وأكد سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، على استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين على متن 96 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا حيث تستقبل فنادق الغردقة 91 رحلة طيران من جنسيات مختلفة على رأسهم ألمانيا وروسيا وتستقبل فنادق مرسى علم 5 رحلات طيران من ألمانيا وبولندا وإيطاليا.

بدء السياحة الداخلية بفنادق الغردقة ومرسى علم

وأشار سامح جمعة في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية تزامنا مع حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة من أوروبا بالإضافة إلى بدء استقبال السائحين من نزلاء السياحة الداخلية مع بدء إجازة نصف السنة الدراسية.