إنشاء ممشى سياحي جديد في الغردقة بطول 7 كيلومترات

بدأت أجهزة الغردقة في إنشاء ممشى سياحي جديد بطول 7 كيلومترات شمال مدينة الغردقة، بالتنسيق مع المستثمرين السياحة، في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وتوفير منتزهات طبيعية للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ممشى سياحي بالغردقة

وكشف رضا الدخاخني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، عن أنّ مسار الممشى يبدأ من منطقة مبارك 7 مرورًا بمنطقة هاواي، وحتى طريق منتجعات الجونة شمال مدينة الغردقة، بالتنسيق بين محافظة البحر الأحمر ومستثمري السياحة في إطار المشاركة المجتمعية.

وأكد الدخاخني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الممشى السياحي سيساهم في تجميل وتحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة السياحية، خاصةً أنّ شمال الغردقة تضم عددًا من الفنادق والمنتجعات السياحية، في إطار تطوير منظومة السياحة في الغردقة.

أول ممشى سياحي شمال الغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ إنشاء الممشى السياحي هو أول ممشى سياحي من نوعه يتم إنشاؤه في المدخل الشمالي لمدينة الغردقة؛ للحفاظ على المظهر الحمالي للمدينة في استقبال السياح من الأجانب والمصريين في بداية دخولهم لبوابة الغردقة الشمالية، ولخدمة المناطق السياحية شمال مدينة الغردقة.