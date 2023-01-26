«ساندي» تشارك في «الدوم» بمشهد تمثيلي.. وأحد أعضاء لجنة التحكيم يشيد بها

شاركت المتسابقة ساندي مراد كامل، من محافظة القاهرة، في الحلقة الخامسة من تجارب الأداء في الموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التمثيل.

وقدمت «ساندي» أمام لجنة التحكيم مشهدًا تمثيليًا، تضمن أغنية «الغزالة رايقة»، من فيلم «من أجل زيكو»، وأشاد بها أحمد مبارك، عضو لجنة التحكيم، قائلًا: «زي ما بنقول كده بالمصري، حِركة».

البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب

وتقدم حلقة الليلة الكثير من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل بمحافظات القاهرة الكبرى، بعد أن تجول بالمحافظات المصرية على مدار الحلقات الماضية وحقق الموسم الثاني في بدايته نجاحًا كبيرًا.

مواهب شابة

ويأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.