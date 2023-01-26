مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب: نوفر تنظيما أفضل ومريحا لكل الزائرين

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الإدارة تقوم يوميا بعقد جلسة تنسيقية بعد انتهاء خروج الجمهور من معرض الكتاب، من أجل علاج كل الملاحظات السيئة حتى يكون تنظيم المعرض أفضل ومريح لكل الزائرين.

وزارة الثقافة طرحت أكثر من مبادرة

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك الكثير من المبادرات المشاركة في معرض الكتاب في نسخته الحالية، حيث أن وزارة الثقافة قامت بطرح مبادرة «الثقافة والفن للجميع، الكتاب بـ20 جنيها».

معرض الكتاب قوة مصر الناعمة في مجال الثقافة

واستطرد: «المبادرات الحكومية بتخلينا متأكدين أن معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة للقيادة السياسية معرض مهم باعتباره قوة مصر الناعمة الثقافية، وللمعرض أهمية كبرى، وفي حال لم يكن له أهمية لم تكن لتهتم به الدولة مثل هذا الاهتمام».

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الأولى، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بطرح مبادرة «وعي» للعام الثاني على التوالي، بخلاف مبادرة القضاء على المخدرات ومبادرة «أيادي مصر»، والخاصة بوزارة التنمية المحلية.