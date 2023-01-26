المتسابقة أماني سمير تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأدائها

قدمت المتسابقة أماني سمير عطية، من محافظ الجيزة، فقرة غنائية، أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، الذي انطلقت خامس حلقات موسمه الثاني، على قناة dmc الفضائية.

ولاقى غناء أماني سمير عطية، استحسان لجنة التحكيم، إذ علق الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء قائلا: «الله الله الله على الصوت».

وأضاف أحمد مبارك مدرب التمثيل: «إحنا اتبسطنا زي ما الدكتور محمد أبو الخير قال».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.