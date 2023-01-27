حكاية مقتل مسن في مشاجرة بالقاهرة.. الجريمة استغرقت 60 ثانية

لم تستغرق جريمة الوايلي بمحافظة القاهرة، أكثر من 60 ثانية، حينما تفاجأ الأهالي بمسنٍ ملقى أرضًا لا يتحرك، والدماء تسيل من جسده، فأصاب الفزع كل من أبصرت عينه المشهد، وارتفعت الصرخات من السيدات، خاصة بعدما اكتشفوا إصابته بطعنة نافذة فى منطقة الصدر.

لفظ أنفاسه الأخيرة

بعض الأشخاص كانوا موجودين وقت الجريمة وشاهدوا ما حدث، حينما وجه أحد الأشخاص سلاحه ناحية المسن وسدد له الطعنة بعد نشوب مشاجرة بينهما، فحملوا الضحية وتوجهوا به سريعًا الى مستشفي موجودة بالقرب من مسرح الجريمة، محاولين إسعافه، ولكن لم يستغرق وجود المسن داخل المستشفى أكثر من ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فلم يتحمل جسده الضعيف قوة الطعنة النافذة.

فحص مسرح الجريمة

أرسل المستشفى إشارة الى قسم الشرطة بالواقعة وراح رجال الشرطة يفحصون مسرح الجريمة ويفرغون الكاميرات الموجودة فى المكان من أجل الوقوف الى ملابسات الجريمة وما حدث، كما أن جهات التحقيق ناظرت جثمان المجني عليه أحمد في العقد الخامس من عمره وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من خلال تكثيف تحرياتهم فى الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الى كشف غموض الواقعة وضبط المتهم وتبين أن خلافات وراء ارتكاب الجريمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانونى يوضح العقوبة

وتضمن قانون العقوبة عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولتوضيح نص العقوبة، أوضح رأفت حجازي المحامى بالنقض خلال حديثه لـ «الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 تنص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إنّ هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.