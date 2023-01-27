«أميرة حسان» تركت الهندسة للعمل في صناعة الذهب

تركت مجال دراستها بالهندسة المعمارية لتبدأ بالعمل بالمشغولات الذهبية، أميرة حسان المعروفة باسم «أميرة الذهب» التي أصبحت من أشهر العاملين بمحلات الصاغة.

حسان: أحببت منذ صغري المشغولات الذهبية

وتقول أميرة حسان في تصريحات لبوابة «الوطن» أنها أحبت منذ صغرها المشغولات الذهبية وأشكالها المختلفة وأنواعها، ولكنها كانت تشعر بالحرج عندما تدخل لأحد المحلات لشراء القطع التي ترغب فيها، ما جعلها تفكر في تغير مهنتها من مهندسة معمارية إلى الذهب.

حسان: بدأت بصناعة المشغولات الثقيلة

وتضيف أنها عندما قررت العمل في ذلك المجال الذي يري الكثيرين أن المرأة غير مناسبه له، لتثبت العكس من خلال دراسة كل ما يتعلق بالمشغولات الذهبية، بداية من التصنيع والورش وكيفية صناعة الحلي لتناسب الأذواق العامة، مضيفة أنها أرادت التميز فيما تقدمه، فبدأت بصناعة المشغولات الثقيلة التي تجذب اهتمام الكثيرين.

وتابعت أنها تقوم بعمل تماثيل ذهبية مطلية بالذهب حتى تكون المصنعية أقل على العميل، موضحة أنها واجهت الكثير من المشاكل خلال بدايتها لكنها استطاعت أن تثبت قدرتها أن تكون مساوية للرجل، وهو ما دفعها لأن تجعل العاملين معها من السيدات لأنهم الأفضل في فهم ذوق السيدات.

وعن أهم النصائح لشراء الذهب لحفظ قيمته تقول إن الذهب خزينة يحتفظ بقيمته مهما كانت هناك أزمات أو مشاكل اقتصادية في العالم، لذلك أول نصيحة إذا كان معاك «كاش» اشتري ذهب بأي كمية تريدها فهي تزيد من قيمة أموالها.

وأضافت أن النصيحة الثانية هي شراء الذهب الخالص بمعني إذا كنت ترغب في الاستثمار فيمكن شراء السبائك، أما إذا كنت ترغب في شراء مشغولات فيجب ألا تكون مضاف اليها فصوص أو أحجار كريمة لأنها تقلل من قيمة الذهب.

وتابعت أن أفضل عيار للاستثمار هو 24 وهو السبائك، بينما في المشغولات الذهبية فهو عيار 21، مضيفه أنه يجب تشتري الذهب من شخص معروف وله سمعة حتى لا تتعرض للنصب.