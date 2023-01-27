السيطرة على حريق نشب في منزل بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

تمكن رجال الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق نشب في منزل لمدينة منوف بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، دون خسائر في الأرواح، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحريق.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالحريق

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في منزل بدائرة القسم بعد الدفع بسيارات الإطفاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق في ورشة دهانات سيارات في تلا

على صعيد آخر، نجحت الحماية المدنية مساء أمس، في السيطرة علي حريق نشب في ورشة لدهانات السيارات بقرية بروي بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، وتسبب الحريق في تفحم 3 سيارات نتيجة الحريق ول بتسبب الحريق في إصابات أو خسائر في الأرواح وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحماية المدنية في المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.