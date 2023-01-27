تفاصيل مقتل المسؤول عن توسيع نشاط «داعش» في الصومال.. «عملية أمريكية»

شهد الصومال، أول أمس الأربعاء، عملية إنزال لقوات امريكية في كهف بجبال واقعة شمال البلال، مستهدفة أحد قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، وكشفت «واشنطن»، أمس الخميس، معلومات عن العملية التي اسفرت عن مقتل بلال السوداني.

وقتل قيادي كبير في تنظيم «داعش» الإرهابي، يدعى بلال السوداني جراء عملية إنزال أمريكية في الصومال، وأوضح مسؤول أمريكي، أن العملية تمت، أمس الأول الأربعاء، مشيرا إلى مقتل السوداني و10 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

العملية ضد السوداني تمت بناء على أوامر من بايدن

وفي وقت سابق، أشار مسؤول في الإدارة الأمريكية، إلى أن عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على السوداني، مشيرا إلى معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلحين، ما أسفر عن مقتل القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وسبقت عملية الإنزال الامرييكة في شمال الصومال لاستهداف بلال السوداني، تدريبات مكثفة للقوات الأمريكية في مواقع شيدت خصيصا لتحاكي تضاريس الموقع

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن السوداني كان مسؤولا عن توسيع نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، مضيفا في بيان، أن العملية الهجومية في شمال الصومال، تمت بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وزير الدفاع الأمريكي: عدم سقوط مدنيين في العملية

وأشار أوستن، إلى عدم سقوط مدنيين في العملية، فيما قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل العملية. وتابع وزير الدفاع الأمريكي قائلا، إن العملية العسكرية تمّ التحضير لها على مدى عدة أشهر، مشيرا إلى عدم تكبد قوات بلاده أي خسائر في الأرواح.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤول بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن، قال بوضوح شديد إن «واشنطن» ملتزمة إيجاد كل التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد الشعب الأمريكي وإزالتها أينما وجدت.