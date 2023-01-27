11 معلومة عن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين.. ملقب بـ«الأستاذ»

أدى رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين «79 عاما»، أمس الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 6 سنوات، بحضور السفراء المعتمدين وأعضاء البرلمان الأوروبي وسياسيين سابقين.

ألكسندر فان دير بيلين يتمتع بسلطة حل مجلس النواب

ويعد منصب الرئيس في النمسا، فخريا إلى حد بعيد، فيما يتمتع بسلطة حل مجلس النواب بموجب الدستور.ووضعت السلطات، قائمة سلطات الرئيس في التعديل الدستوري لعام 1929، والذي منح الرئيس صلاحيات أكثر من دستور 1920.

مشاركة نحو 6.4 مليون ناخب في انتخابات أكتوبر الماضي

وفاز ألكسندر فان دير بيلين «أكبر رؤساء النمسا سنا»، بنسبة 56.7% في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها في أكتوبر من العام الماضي 2022.

وشارك في الانتخابات الرئاسية النمساوية، نحو 6.4 مليون ناخب، بنسبة 65% من الأفراد الذين لهم حق الانتخاب.

ونرصد أبرز المعلومات عن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين:

-ولد ألكسندر فان دير بيلين خلال الحرب العالمية الثانية في فيينا لأب روسي وأم إستونية.

-يلقب ألكسندر فان دير بيلين بـ«ساشا» نظرا لأصوله الروسية.

-أمضي ألكسندر فان دير بيلين طفولته في «ولاية تيرول» الجنوبية.

-درس ألكسندر فان دير بيليين الاقتصاد في «جامعة إنسبروك».

-نال ألكسندر فان دير بيليين شهادة الدكتوراه عام 1970 قبل أن يصبح عميد كلية الاقتصاد في جامعة فيينا.

-يطلق الأنصار على ألكسندر فان دير بيليين بالأستاذ.

- شغل ألكسندر فان دير بيليين منصب رئيس مجموعة الخضر البرلمانية من 1999 إلى 2008.

- عضوًا في المجلس الوطني«النواب النمساوي» من 1994 إلى 2012.

-عضوا في برلمان ولاية فيينا ومجلس مدينة فيينا من 2012 إلى 2015.

-فاز فان دير بيلين في الانتخابات الرئاسية على مرشح حزب «الحرية» اليميني المتطرف نوربرت هوفر، بنسبة 53.8% مقابل 46.2% في جولة الإعادة.

-نصبت النمسا ألكسندر فان دير بيلين رئييا للبلاد في 26 يناير 2017.