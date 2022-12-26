النمسا: إنقاذ جميع الأشخاص الذين تعرضوا لحادث انهيار ثلجي

تمكنت فرق الإنقاذ في النمسا، من إنقاذ الـ10 أشخاص الذين تعرضوا لحادث انهيار ثلجي، أمس، في منتجع للتزلج على الجليد غربي البلاد، وفقا لشبكة «بي بي سي».

انهيار ثلجي يدفن 10 أشخاص

وكانت الشرطة النمساوية، قالت في البداية إن انهيارا ثلجيا دفن 10 أشخاص على الأقل في منتجع «ليك- زيورز»، فيما قال مسؤولون إن 6 أشخاص تمكنوا من النجاة من الانهيار الثلجي، وأن اثنين آخرين أصيبا وتم نقلهما إلى مستشفيات محلية لمعالجتهما.

وأضاف المسؤولون، أن فرق الإنقاذ واصلت بحثها حتى أكملت العثور على كل الأشخاص الذين كانوا في المنتجع، مشيرين إلى أن نحو 100 شخص شاركوا في عملية البحث، كما تم استخدام العديد من الطائرات المروحية وفرق الإنقاذ المزودة بالكلاب.

تحذيرات بشأن وقوع انهيارات ثلجية خلال عيد الميلاد

ويشار إلى أن النمسا تشهد وقوع انهيارات ثلجية بشكل متكرر، وكانت السلطات قد أصدرت تحذيرات بشأن وقوع انهيارات ثلجية في المنطقة خلال عطلة عيد الميلاد في نهاية الأسبوع، ووقع الحادث، أمس، على ارتفاع 2,700 متر.