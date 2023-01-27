وزير الخارجية الروسي: مصر تتطور كدولة مؤثرة ومستقلة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن دولا منها مصر ودول الخليج العربي والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية الأخرى تتطور كمراكز مؤثرة ومستقلة، مضيفا إن كل هذه مراكز مستقبلية للأقطاب المتعددة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قام بجولة إفريقية في يوليو الماضي، شملت مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.

إفريقيا واحدة من أهم المراكز التي لديها إمكانات هائلة

وأوضح لافروف، أن إفريقيا هي واحدة من أهم المراكز التي لديها إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن الغرب يريد الحفاظ على السياسة الاستغلالية تجاه القارة السمراء اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن دولا مثل الصين والهند تتفوق على الولايات المتحدة في كثير من النواحي، مضيفا أن الحروب الهجينة التي تشنها الدول الغربية لن تكون قادرة على وقف تطوير مراكز جديدة للقوة الاقتصادية والسياسية في العالم، مشيرا إلى أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب لا يمكن إيقافه.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يقوم بجولة أفريقية، الثانية من نوعها، زار خلالها جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنجولا وبتسوانا.