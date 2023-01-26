ألمانيا تتعرض لقرصنة إلكترونية وتتهم روسيا بالوقوف خلفها

قال مسؤولون في ألمانيا إن العديد من المؤسسات في البلاد تعرضت لهجمات إلكترونية، واتهموا مجموعة من القراصنة الروس بالوقوف خلفها، وفقا لشبكة «بي بي سي».

جاء ذلك عقب يوم من إعلان الحكومة الألمانية موافقتها رسميا على إرسال دبابات قتالية من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، فيما شملت الهجمات الإلكترونية مؤسسات عامة وخاصة.

مجموعة «كيلنت» الروسية أعلنت تنفيذ هجمات في ألمانيا

ومن جهتها، قالت الهيئة الفيدرالية للأمن السيبراني إن مجموعة القرصنة الروسية «كيلنت» أعلنت أنها ستنفذ هجمات في ألمانيا، مستهدفة عدة مطارات، ومواقع حكومية وشرطية، وأسفرت الهجمات عن منع بعض المواقع من أداء عملها بشكل طبيعي، لكن لم ترد تقارير بشأن انقطاع الخدمة.

برلين سترسل دباباتها إلى كييف

وكانت ألمانيا أعلنت، أمس الأربعاء، أنها سترسل دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، مضيفة أن تدريب الأوكرانيين على تلك الدبابات سيبدأ قريبا، مشيرة إلى أنه يمكن للدول الأخرى التي تمتلك «دبابات ليوبارد»، تزويد كييف بها، فضلا عن توفير الصيانة والذخيرة للدبابات في أوكرانيا.

كما أعلنت البرتغال انضمامها إلى تحالف إرسال «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا، في حين قالت إسبانيا، التي كانت تعهدت بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية، إنها قررت تأجيل عملية إجراء تحديث وصيانة الدبابات مؤقتا.

أمريكا تعلن إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا وروسيا تتوعد بتدميرها

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أنها سترسل إلى أوكرانيا دبابات قتالية من طراز «إم 1 أبرامز» يتراوح عددها بين 30 و50 دبابة، فيما قال الكرملين، في وقت سابق، إن موسكو ستحرق الدبابات الغربية بما في ذلك «أبرامز» الأمريكية في حال جرى تسليمها لكييف.