«التنمية المحلية»: توريد 80 مليون شجرة لتشجير الطرق والميادين بالمحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، بجميع المحافظات بمعاونة عدد من الوزارات، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد وزراعة 80 مليون شجرة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة الجزر الوسطى والمحاور

وكشفت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، الإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية في إطار المبادرة الرئاسية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

الحد من التلوث البيئي

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة تمت زراعة ما يقرب من 46,7 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أن الأسبوع 23 من المبادرة شهد زراعة 4235 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وفى سياق متصل، شهدت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، استلام محافظة سوهاج 20 ألف شجرة من نوع «كازولينا»، من وزارة التنمية المحلية، وذلك من إجمالي 170 ألف شجرة متنوعة لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بالتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، لمواجهة التغير المناخي بالعالم والعمل على توفير مظهر حضاري لائق، لافتا إلى زراعة أكثر من 100 ألف شجرة حتى الآن بمختلف مراكز المحافظة.