«السياحة» تشدد على تسجيل نسب الإشغال بالفنادق يوميا وتحذر من التقاعس

شدّد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، على أهمية تحري فنادق الجمهورية الدقة في إدخال البيانات الخاصة بالإشغال الفندقي على الموقع الإلكتروني المحدد، على خلفية تقاعس عدد من الفنادق عن الالتزام بإدخال نسب الإشغال الفندقي بها بشكل يومي على الموقع الإلكتروني.

إيقاف كافة التسهيلات المقدمة للمنشآت الفندقية المخالفة

ولفت خلال خطاب أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى ضرورة قيام مديري الفنادق بالمتابعة اليومية لمسئولي إدخال البيانات بالفندق على الموقع الإلكتروني للمنظومة للتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وفقا للضوابط المحددة لذلك، موضحا أنه حال مخالفة الفنادق لتلك التعليمات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف كافة التسهيلات المقدمة للمنشآت الفندقية المتقاعسة عن الالتزام بالضوابط المحددة لعمل المنظومة.

من جهتها، شددت غرفة المنشآت الفندقية خلال المنشور الذي عممته على كافة فنادق الجمهورية على ضرورة استخدام الفنادق لمنظومة نسب الإشغال الفندقي بصفة يومية والالتزام بالضوابط الموضحة بخطاب بوزارة السياحة وذلك حتى لا يتم منع أية تسهيلات تقدمها وزارة السياحة للفنادق التي تتقاعس عن الالتزام بتلك المنظومة.

التعامل مع الجهات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وفى سياق متصل، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، أرسل خطابا إلى وزارة السياحة والآثار بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتنبيه على جميع الهيئات والشركات والجهات التابعة لها بعدم التعامل إلا مع الموردين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عممت منشورا على كافة المطاعم السياحية بقصر تعامل المطاعم مع الموردين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.