«المنشآت الفندقية»: أسعار الفنادق المصرية «معقولة» ولا توجد مغالاة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ أسعار الفنادق المصرية «معقولة»، ولا توجد بها أيّ مغالاة في ظل ارتفاع تكلفة كل الخامات، لافتا إلى أنّه لا يوجد أي تفريق سعري بين الأجانب والمصريين المقيمين بالفنادق خاصة مع تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية.

تفاوت في أسعار الفنادق وفقا لدرجة نجوميتها

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، ردًا على شكاوى بعض المصريين من ارتفاع الأسعار النسبي للفنادق، أنّ هناك تفاوتًا في أسعار الفنادق المصرية وفقا لدرجة نجوميتها وهو ما يتيح للنزيل الاختيار وفقًا لرغبته وقدرته المالية وبخاصة أنّ كل الفنادق تتمتع بجودة كبيرة سواء بمستوى الغرف أو في الخدمات المقدمة للنزلاء سواء مصريين أو أجانب أو عرب.

الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية

وأشار إلى أنّ كل فنادق الجمهورية ملتزمة ببيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى الذى حددته وزارة السياحة والآثار، كما أنّه يتم محاسبتها ضريبيا لهذا الحد منذ بدء تطبيقه العام الماضي، لافتا إلى أنّه وفقا للقانون فإنه يحق للفنادق بيع مقابل خدمة الإقامة بالغرف بأعلى من الحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة إلا أنّه لا يمكن لها البيع بأقل من هذا السعر، مؤكدًا أنّ لجان وزارة السياحة والآثار تفتش على التزام الفنادق بالبيع وفقا للحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية.

وأكد أنّ الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية والمطبق منذ نوفمبر الماضي يقضي بأن مقابل إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 5 نجوم هو 50 دولارًا في اليوم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما ينص على أن إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 4 نجوم هو 40 دولارًا في اليوم، أما إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 3 نجوم فإن تكلفتها هي 30 دولارا في اليوم، كما أن إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمتين هو 20 دولارًا في اليوم، أما إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمة فإنّ تكلفتها تبلغ 10 دولارات في اليوم.