المنشآت الفندقية: زيادة أعداد السياح الروس الوافدين إلى شرم الشيخ في 2022

قال سامح عبدالمنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى شرم الشيخ تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن هناك عددا جيدا من السياح الروس قدموا من المدن الروسية إلى شرم الشيخ لقضاء إجازات الكريسماس ورأس السنة بفنادقها ومنتجعاتها السياحية، مشيرا إلى أن تلك الأعداد لا يمكن مقارنتها بالأعداد التي كانت تفد لشرم الشيخ قبل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي إلا أنها مقبولة في ظل الظروف الحالية.

طلب كبير من الروس على زيارة مصر

وأضاف لـ «الوطن»، أن هناك طلبًا كبيرًا من السياح الروس على زيارة مصر خلال العام الجاري، موضحا أن العائق الوحيد الذي يقف أمام تسيير شركات السياحة الروسية لأعداد كبيرة من الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة حاليا هو عدم وجود طاقة نقل جوي تستوعب تلك الأعداد في ظل عزوف غالبية شركات الطيران عن تسيير رحلات طيران من أو إلى روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء أن متوسط نسب إشغال فنادق شرم الشيخ حاليا تتراوح ما بين 50 إلى 60%، لافتا إلى أن السياح الإيطاليين والبريطانيين هم الأكثر تواجدا بالمدينة حاليا، مع تواجد أعداد جيدة من روسيا وكازاخستان، مشيرا إلى أن ايطاليا هي أكثر الدول المصدرة للسياح إلى شرم الشيخ خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ عادت بشكل كبير إلى ما كانت عليه قبل حدوث جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أواخر عام 2019.

يشار إلى أن روسيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر حتى عام 2016، بمتوسط عدد سياح يبلغ نحو 2.5 مليون سائح.