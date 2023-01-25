المنشآت الفندقية: مستوى الفنادق المصرية يضاهي نظيرتها العالمية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إحدى الغرف التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مستوى الفنادق المصرية حاليا تضاهي أفضل الفنادق العالمية وذلك بعد تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق، لافتا إلى أن بعض الفنادق المصرية قد تتفوق على العديد من الفنادق العالمية الموجودة معها بذات درجة النجومية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا فى مستوى الفنادق المصرية من حيث البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

عمليات التطوير ورفع الكفاءة بالفنادق المصرية مستمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن عمليات التطوير ورفع الكفاءة بالفنادق المصرية مستمرة وتسير بخطى جيدة،لافتا إلى أنه بحلول عام 2025 ستكون كافة فنادق الجمهورية مزودة بإنترنت فائق السرعة بما يساعد فى زيادة الحركة السياحية الوافدة فى مصر وذلك بالتزامن مع خطة تحويل كافة المنشآت الفندقية المصرية لكيانات صديقة للبيئة تطبق كافة مبادئ السياحة المستدامة.

وتابع «بعد الإنتهاء من تحويل كافة المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ إلى منشآت صديقة للبيئة يتم العمل حاليا وعلى قدم وساق لتحويل جميع المدن السياحية لمدن صديقة للبيئة».

الفنادق المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها جاهزة لاستقبال السياح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الفنادق المصرية تمتلك كافة المقومات التى تجعلها جاهزة لإستقبال السياح من مختلف دول العالم ،موضحا أن مصر تمتلك حاليا نحو 200 ألف غرفة فندقية ونسعى لزيادتها بشكل مبدئى إلى 500 ألف غرفة خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك ضمن خطة الدولة لإستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030،لافتا إلى أن تلك الغرف موزعة على الفنادق من فئة نجمة وحتى فئة 5 نجوم.

وكان أحمد عيسى ،وزير السياحة والآثار قد أكد فى تصريح سابق أن مصر بحاجة لزيادة عدد الغرف السياحية التى تمتلكها،موضحا أن الأقصر تحتاج إلى وجود فنادق فئة 3 نجوم .