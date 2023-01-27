«تنظيم الاتصالات»: 25 شركة تقدمت للحصول على رخص إنشاء مراكز بيانات

كشف المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقدم نحو 25 شركة للحصول على رخص إقامة وإنشاء مراكز بيانات في مصر، وفقا للإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أبرز الشركات التي حصلت بالفعل على رخص إقامة مركز البيانات وفقا للإطار التنظيمي الجديد هي شركة أمازون العالمية وشركة أي فاينانس، وهناك شركة تقدمت للحصول على الرخص بينها المصرية للاتصالات وشركة فودافون، وشركات أخرى تتقدم بشكل مستمر.

الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات

وأكد الجمل أن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية الجديد لم يواجه أي مشاكل على الإطلاق، وان الشركات مقدمة الخدمة توافقت معه، مؤكدا أن هذا الإطار يتناسب مع كافة الشركات التي تقدم خدمات مراكز البيانات الحوسبة السحابية سواء كانت هذه الشركات كبيرة او صغيرة او متوسطة.

تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر

وتابع الجمل، أنه يتم إعادة النظر في الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية بشكل سنوي مع المستثمرين ومقدمي الخدمات لتلافي أي قصور وحل المشاكل، موضحا أن الإطار التنظيمي يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، ما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

وفى أغسطس 2021 اعتمد جهاز تنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية الجديد، بعد قامه بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.