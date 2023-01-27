«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم بسبب رفع سعر التذكرة 4 أضعاف

حررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مذكرة ضد مسؤولي شاطئ جليم العام بسبب استغلال المواطنين ورفع قيمة التذكرة 4 أضعاف من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجاه المستغلين خلال الأيام المقبلة، بعد عرض المذكرة عليه.

تفاصيل واقعة شاطئ جليم بالإسكندرية

بدأت الواقعة حين ورد إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية شكاوى من المواطنين باستغلال مسؤولي شاطئ جليم لهم والمغالاة في سعر تذكرة الدخول، وتحصيل قيمة التذكرة بـ20 جنيها للفرد بدلا من 5 جنيهات.

مذكرة ضد المستغلين على شاطئ جليم

على الفور أمر اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالمرور على الشاطئ والتحقق من صحة الشكوى، وتبين صحتها وتكرارها مع بعض رواد الشاطئ، ما تبعه تحرير مذكرة للعرض على المحافظ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «رشاد» في بيان اليوم، أن دور مصايف الإسكندرية هو فرض السيطرة والانضباط على كافة الشواطئ، والتصدي لأي استغلال أو ابتزاز أو فرض أي إكراميات على المواطنين، وذلك في كافة الأوقات دون الاقتصار على الصيف فقط.