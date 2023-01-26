مصايف الإسكندرية تدعو المواطنين للاستجمام على الشواطئ قبل النوة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن فتح الشواطئ بالإسكندرية للصيد والإستجمام وذلك بالتزامن مع اجازة يوم الخميس والجمعة والسبت الجاريين .

كما دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جميع المواطنين في محافظة الإسكندرية وخارجها للاستجمام على شواطئ عروس البحر المتوسط، والاستمتاع برؤية الأمواج بالتزامن مع اعتدال حالة الطقس وفقا لبيان الإدارة.

فتح شواطئ الإسكندرية العامة بالمجان

وأشارت سياحة الإسكندرية إلى استمرارية فتح الشواطئ «العامة» بالمجان لممارسة الرياضة والتمشى والصيد ودا بناء على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

ملاعب كرة وطائرة بشاطئ سيدي بشر الإسكندرية

وأكدت سياحة الإسكندرية على اهمية الرياضة من خلال فتح شاطئ إسحاق حلمى بمنطقة سيدى بشر لمحبين الرياضة والذي يتميز بوجود ملاعب الراكيت وكرة الطائرة وكرة القدم بسعر دخول الشاطئ فقط وهو 15 جنيه للفرد لقضاء أجمل يوم رياضى امام البحر.

تناول الطعام امام البحر

كما اوضحت سياحة الإسكندرية الى امكانية تناول الطعام على الشواطئ سواء العامة او الخاصة للإستمتاع امام البحر ولكن مع الأخذ في الإعتبار الحفاظ على الشواطئ والنظافة العامة