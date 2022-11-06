مصايف الإسكندرية تدعو أصحاب الحرف لعرض منتجاتهم على الشواطئ مجانا

دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية كل من يمتلك حرفة بسيطة، إلى الاشتراك في سوق خيري «باب رزق» على شاطئ السرايا العام، أمام مدرسة الطفولة السعيدة في سيدي بشر لعرض منتجاتهم مجانًا لمدة 3 أيام، لتحقيق ربح يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة وللتخفيف عن الأسر والعائلات.

وأضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في إعلان للمواطنين، أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وافق على الفكرة عند طرحها له.

موعد إقامة المعرض

وأشارت إلى أن المعرض سيتم الإعلان عن توقيته خلال أيام بعد تلقي طلبات الاشتراك وتجميع بيانات العارضين ودراسة أحوالهم والتحقق من شخصياتهم.

كيفية التقديم للمعرض

وأوضحت أنها تبدأ استقبال طلبات الانضمام للمعرض من الآن على رسائل الصفحة الرسمية لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع ترك كافة البيانات من الاسم ورقم التليفون والمنتج والمعروض وصور له، وطريق عرضه وصورة بطاقة الرقم القومي.

وكان اللواء محمد الشريف دعا بفتح الشواطئ شتاء للمواطنين سواء للتريض أو الاستجمام أو لعرض المنتجات لأحاب الحرف اليدوية والمشروعات البسيطة.