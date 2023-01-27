افتتاح مسجد الدهار الكبير في الغردقة اليوم.. يضم 4 مآذن

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد الدهار الكبير بالغردقة بعد الانتهاء من عملية إعادة إنشائه على مساحة 2700 م2، بحضور عدد من قيادات الأوقاف ومدير أوقاف البحر الأحمر، بمناسبة ذكرى احتفالات العيد القومي للمحافظة تزامنًا مع الذكرى الـ53 لمعركة شدوان.

افتتاح مسجد الدهار الكبير

وأشار «حنفي» فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن منطقة مسجد الدهار الكبير بالغردقة، شهدت تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة في ضوء المظهر الجمالي لمدينة الغردقة السياحية، مؤكدًا أنّ المسجد من أقدم جوامع المدينة، وتم هدمه وإعادة إنشائه على الطراز المعماري الفريد ليشبه مسجد الميناء الكبير، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للأعمال الإنشائية للتأكد من مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المقررة.

المسجد يسع 3 آلاف مصلي

وأوضح المهندس سعد الخريشي رئيس مجلس إدارة المسجد، أنه أُنشئ على مساحة 2700 م2، ويسع حوالي 3 آلاف مصلي، ويتكون من دور أرضي يحتوي على قاعة للصلاة «صحن المسجد» ويسع أكثر من 2500 مصلي؛ ودور مصلى للسيدات ويتسع لـ350 فردًا.

وأضاف «الخريشي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المسجد يضم 4 مآذن بمسطح 5 أمتار مربعة لكل مئذنة بارتفاع 45 مترًا، وقبة رئيسية فوق صحن المسجد بالإضافة إلى قباب على مداخل المسجد، كما يحتوي على دورات مياه عمومية للمسجد وملحق بها مكان الوضوء ودار للمناسبات بملحقاتها من دورات مياه بإجمالي مسطح 1470 م2.