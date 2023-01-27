ضبط شخصين لاتجارهما في المخدرات بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط شخصين من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وتم اقتيادهما إلى قسم أول كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، برصد عناصر الشرطة السريين قيام عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية وأصحاب الجرائم، وتم تأكيد المعلومات من قبل ضباط مباحث القسم.

بتقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة من قبل ضباط مباحث قسم أول كفر الشيخ، أمكن تحديد خط السير المتهمين، وتم إعداد الأمكنة اللازمة لضبطهما، حيث تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ من ضبطهما، وتبين أن المتهم الأول عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، ومسجل خطر شقي «سرقات عامة»، والمتهم الثاني عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية.

وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهما على كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول للترويج للمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 315 لسنة 2022 جنايات قسم أول كفر الشيخ.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.