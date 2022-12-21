ضبط سائق بحوزته 300 تذكرة هيروين بكفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على سائق بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، خلال ترويجها على عملائه في نطاق مركز الحامول.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بضبط وحدة مباحث مركز شرطة الحامول سائق 35 عامًا مقيم بمركز الحامول، وبحوزته لفافات من جوهر الهيروين المخدر خلال ترويجها.

وكانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، تفيد بترويج السائق المواد المخدرة من جوهر الهيروين، على عملائه من المدمنين، وبفحص سجله الأمني تبين أنه من ذوي المعلومات، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 2280 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول.

وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، رفقة النقيب صلاح الدين صالح، معاون مباحث المركز، خلال إعداد كمين أمني، من ضبط المتهم خلال قيادته سيارة ملاكي وبحوزته 300 تذكرة هيروين و2300 جنيه، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، وهاتف محمول، وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة الحامول وبحوزته المضبوطات.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والهاتف لاستخدامه لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.