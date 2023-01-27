من هو نسيم حميد «بطل» قصة فيلم مينا مسعود الجديد؟

تساءل الجمهور خلال الأيام الماضية، عن هوية نسيم حميد، الشخصية المقرر أن يجسدها الفنان مينا مسعود، في فيلمه السينمائي الجديد giant باعتبار أنه مستوحى من قصة حقيقية.

ويجسد الفنان مينا مسعود شخصية نسيم حميد، في فيلمه الجديد، ويتناول كافة تفاصيلها خلال أحداث العمل.

من هو نسيم حميد الذي سيجسد شخصيته مينا مسعود؟

شخصية نسيم حميد، التي سيقدمها الفنان مينا مسعود، تعود لملاكم بريطاني من أصول يمنية بدأ لعب الملاكمة من سن السابعة وشارك في أول مباراة احترافية في عام 1992.

نسيم حميد، هو واحد من أشهر ملاكمي وزن الريشة حصل على كثير من البطولات والألقاب وكان له أسلوبه الخاصة في الدخول الى حلبة الملاكمة من اشهرها دخوله على سجادة طائرة أشبه ببساط علاء الدين.

ولكن ابتعد نسيم حميد، عن الملاكمة بشكل مفاجئ وترددت الأقاويل بأنه اعتزل بسبب خسارته في مباراته الأخيرة ولكن لم يحسم الجدل في هذا الأمر.

فيلم Giant سيتناول السيرة الذاتية الخاصة ببطل الملاكمة نسيم حميد، وسيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين العالميين منهم مينا مسعود وبادي كونسيدين وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج روان أنتال.

آخر أعمال مينا مسعود

على الجانب الآخر، كان قد انتهى مينا مسعود مؤخرا من تصوير كافة مشاهده في فيلمه المصري الأول «في عز الضهر» الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم شيرين رضا وإيمان العاصي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مرقس عادل.