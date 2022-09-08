محمود حجازي ينشر صورا من كواليس فيلم «في عز الضهر» مع مينا مسعود

شارك الفنان محمود حجازي الجمهور، صورًا من كواليس فيلمه الجديد «في عز الضهر»، وذلك عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محمود حجازي يشارك كواليس فيلم «في عز الضهر»

وظهر في الصور التي نشرها محمود حجازي، الفنانة إيمان العاصي، والفنان مينا مسعود، وعلق على الصور قائلًا: «كواليس تصوير فيلم في عز الضهر.. قريبًا».

أبطال فيلم «في عز الضهر»

ويشارك في بطولة فيلم «في عز الضهر»، مينا مسعود، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.

شخصية مينا مسعود في فيلم «في عز الضهر»

وسيكون هذا الفيلم أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث قال في لقاء تلفزيوني سابق، إن مشاركته في عمل مصري أمنية له منذ الصغر، ويجسد دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.

آخر أعمال محمود حجازي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، كانت مسلسل «أبو العروسة»، الجزء الثالث، التي كانت تدور أحداثه حول مواجهه عبد الحميد الذى خرج على المعاش مشكلة زواج ابنته هاجر التى ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره لترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.