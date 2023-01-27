«مصايف الإسكندرية»: طقس اليوم مناسب لقضاء «الويك إند» على الشواطئ

شجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين لاستغلال الطقس الشتوي المستقر، والتوجه إلى أقرب شاطئ لهم من شواطئ المحافظة، واستغلال إجازة «الويك اند» من أجل قضاء وقت ممتع في ظل غياب الأمطار حتى الآن، وذلك قبل بدء النوة الجديدة.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأجواء المميزة التي تعيشها الإسكندرية خلال تلك الأيام مع تزامن أجازة نصف العام وأجازة «الويك إند»، تبعها حضور كبير للمواطنين على شواطئ الإسكندرية منذ أمس ،وهو ما يستمر اليوم أيضا.

أجواء مميزة على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رئيس مصايف الإسكندرية لـ«الوطن»، أن تواجد أهل إسكندرية وعشاقها ومحبيها أمس الخميس بكثافة ملحوظة للشواطئ لقضاء وقت مميز وممتع مع الأهل والأصحاب والأحباب، أعاد ذكريات الصيف الجميلة.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

وأكد أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجميع مع تباين أسعارها، بدءاً من النظام المجاني في شاطئي المندرة والإنفوشي، بالإضافة إلى الشواطئ العامة بـ5 جنيهات، علاوة على الشواطئ المميزة التي تبلغ تذكرتها 10 و15 جنيها، وصولاً إلى الشواطئ السياحية ذات التذاكر التي تبلغ قيمتها 25 جنيها.

شكاوى من تجاوزات إدارات الشواطئ

ولفت رئيس مصايف الإسكندرية، إلى أن الإدارة تتلقى البلاغات والشكاوى بشكل مستمر للتعامل مع أي تجاوزات، حيث أن أرقام الشكاوى موجودة على بوابات جميع الشواطئ، مضيفا: «نعدكم بأنه سيتواجد مفتشينا في دقائق لاتخاذ اللازم فوراً، ونذكركم بأننا لن نقضي علي آفة فرض الإكراميات واستغلال رواد الشواطئ إلا بتعاوننا معا».

واختتم حديثه بقوله إن هدفنا أن تكون الشواطئ للاستجمام والترفيه عن النفس فقط، ولن تكون مجالا للابتزاز ومضايقة الجمهور.