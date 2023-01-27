تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن «عريض الحبة» بـ11 ألفا و100 جنيه

تراجعت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات في بعض الأصناف، فيما استقر سعر أصناف أخرى، وذلك بحسب حركة البيع والشراء اليوم في أسواق المحافظات.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت حركة تداول بالبيع كبيرة بالنسبة للأرز الشعير رفيع الحبة، والأرز الأبيض عريض الحبة «السائب»، لافتا أن أسعار الأرز اليوم جاءت كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و550 جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألفا و150 جنيها، وسط تراجع بواقع 150 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» 15ألفا و100 جنيه، وذلك لليوم السادس علي التوالي.

تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح «إسماعيل»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا جيدا للغاية يصب في مصلحة قطاع المستهلكين بالوجهين البحري والقبلي، مشيرا أن الكميات المعروضة في الأسواق الحرة متوفرة بكميات كبيرة.