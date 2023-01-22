أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن «رفيع الحبة» بـ12 ألفا و300 جنيه

سجلت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات استقرارا في بعض الأصناف، وشهد الأرز الشعير عريض الحبة ورفيع الحبة حركة تداول واسعة في الأسواق المختلفة وبين المواطنين.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهد حركة تداول على نطاق واسع وسط استقرار ملحوظ في بعض أصناف الأرز الأبيض المعبأ في شكائر، وهو الأمر الذي يعود على المستهلكين بالنفع في مختلف محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

وأوضح أن أسعار الأرز اليوم الأحد جاءت كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و300جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و500 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12ألفا و250 جنيه.

بينما استقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» عند 15ألفا و100 جنيه.

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأشار «الرفاعي» أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت عمليات بيع واسعة خاصة للأرز الشعير، وسط استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم، لافتاً أن مخزون الأرز الشعير والأرز الأبيض في مصر آمن، ويسد فجوة الاستهلاك المحلي، ويحقق فائضا كبيرا يصل لنحو 765 ألف طن أرز أبيض.