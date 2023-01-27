حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. رياح محملة بالأتربة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بالتزامن مع هبوب رياح باردة ومحملة بالأتربة على جميع المناطق بالمحافظة، بحسب أعلنه المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش.

وتزيد سرعة الرياح في المناطق الصحراوية والساحلية من المحافظة، بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انعدام الرؤية في بعض مناطق الوسط من سيناء خلال ساعات الصباح الأولى.

تقلبات مناخية بمدن وقرى شمال سيناء

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن هناك تقلبات مناخية على مدار اليومين المقبلين، موضحًا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا على مدار الأيام المقبلة، مع توقعات بزيادة سرعة الرياح.

بدوره، أكد مجلس مدينة العريش، أن الرياح حتى هذه اللحظات غير مؤثرة، ولم يتم تسجيل أي من الحوادث أو المشكلات التي قد تتسبب بها الرياح، مع استمرار أعمال تنظيف وتجميل الشوارع والأحياء.

عدم تلقي أي شكاوى

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الطوارئ والمتابعة بديوان عام المحافظة، أنه لم يتلق أي استغاثات أو شكاوى بمدن وقرى المحافظة بسبب الرياح، وأن الأمور طبيعية ولم يطرأ أي جديد يُذكر، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة بين ديوان عام المحافظة والمديريات ومجالس المدن لمتابعة التطورات لحظة بلحظة.