«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى على القاهرة الكبرى 26

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات، لافتة إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 و26 درجة مئوية نهارا.

امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «سيكون هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ مصادر الكتل الهوائية تتراوح بين الكتل الهوائية الجنوبية الغربية من الصحراء الغربية وبعض الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية، وبالتالي سنشعر بارتفاع درجات الحرارة».

أجواء دافئة نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء نهارا ستكون دافئة على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء في النهار، ولكن عندما تغيب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.