المحكمة تنتصر لطالب بـ«تجارة القاهرة» وتقضي بتعيينه معيدا بقسم المحاسبة

أصدرَت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكماً انتهت فيه الي إلغاء قرار جامعة القاهرة كلية التجارة، المتضمن استبعاد طالب من دفعة 2016 من التعيين معيداً في الكلية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ المدعي حاصل على درجة بكالوريوس التجارة دفعة 2016 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وبتاريخ 7 مايو 2018 وافق مجلس القسم علي ترشيح المدعي بطريق التعاقد كمعيد، ثم صدر قرار مجلس القسم بتعيين 13 معيداً دون أن يشمل القرار صاحب الدعوى.

سبب اعتراض الجامعة على تعيين الطالب

وأضافت المحكمة أنَّ اعتراض الجامعة جاء مستندًا إلى عدم الموافقة الأمنية على المدعي لتخطيه في التعيين بوظيفة معيد في قسم المحاسبة، وردت المحكمة أنَّ الموافقة الأمنية ليست شرطاً لمصادرة حق المدعي في شغل الوظيفة المذكورة.

الموافقة الأمنية ليست شرطاً للاستبعاد

وأوضحت أنَّ الموافقة الأمنية ليست شرطاً من ضمن الشروط التي تضمنتها الشروط العامة لشغل هذه الوظيفة، إضافة إلى أنَّه ليس هناك أي أحكام جنائية صادرة ضد المدعي أو ما ينال من سمعته لتولي الوظيفة العامة مما يكون معه قرار الجامعة المذكور قائماً على سند غير صحيح مما يوجب إلغاؤه لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 541 لسنة 2018 فيما تضمنه من تخطي المدعي لشغل وظيفة معيد بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة.