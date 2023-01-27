محافظ المنوفية: إنشاء ممشى على مساحة كبيرة لخدمة أهالي مدينة منوف

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن البدء في إنشاء ممشى لمدينة منوف، في إطار تطويرها وتوفير متنفس للمواطنين للتنزه والفسحة لأهالي المركز والمدينة، مؤكدا أن الممشى يتم تنفيذه على أحدث طراز، مع إضافة كل المرافق به من مقاعد وإنارة ليكون مكانا مثاليا لأهالي المدينة.

ممشى مدينة منوف

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنفيذ الممشى يأتي بعد تجربة إنشاء ممشى مدينة الشهداء، الذي لقي قبولا كبيرا من المواطنين، موضحا أن ممشى مدينة منوف سيكون على مساحة أكبر من ممشى الشهداء وسيتم تصميمه على أحسن النظم لخدمة أهالي منوف.

وأوضح أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الإنترلوك والوصلات الكهربائية والبرجولات الخشبية، ومن المقرر نهو الأعمال خلال الفترة القادمة، مشددا على أنه كلف بسرعة الانتهاء من المشروعات وتكثيف الجهود لخلق متنفس حيوي ومتنزهاً عاماً للأهالي.

إنشاء الحدائق والمتنزهات

كما أكد أنه يتم العمل على عدد من المشروعات بالمحافظة، لتوفير متنفس المواطنين للخروج والتنزه في كافة المراكز والمدن، مؤكدا أنه تم إنشاء عدد من الحدائق الجديدة تزيد عن 10 حدائق خلال الفترة الماضية، مثل حديقة جيهان السادات بمدينة تلا، وحديقة مدينة شبين الكوم.