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طالبة في «علوم المنوفية» تكتب في ورقة الامتحان «اديني الدرجة النهائية»

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:31 ص | الجمعة 27 يناير 2023
ورقة إجابة الامتحان

ورقة إجابة الامتحان

تتنوع المواقف الطريفة المختلفة داخل اللجان الامتحانية بالكليات، وعلى ورقات الإجابة أيضًا، يكتب الطلاب بعض العبارات الطريفة والغريبة، وأبرز ما واجهته الدكتورة جهاد حسن، مدرس مساعد علم الأحياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، كان جملة كتبتها طالبة، قالت فيها: «والنبي اديني الدرجة النهائية يا دكتور عشان أنا بحبك».

ونشرت الدكتورة جزء من ورقة الإجابات الخاصة بإحدى مواد كلية العلوم أثناء التصحيح عبر «فيسبوك»، حيث فوجئت بما كتبته الطالبة في جزء فارغ من الورقة، لتحقق انتشارًا واسعًا.

تروي «حسن» لـ«الوطن» تفاصيل القصة: «ضحكت وفرحت أول ما شوفت رسالة الطالبة، لأن بحب طلابي جدًا وبحب أدرس لهم بحب ميكونوش شايلين هم المادة أو الامتحان، ده هدفي أولًا وأخيرًا».

«حسن»: أعطيت حق الطالبة كامل بغض النظر عن رسالتها

أكدت الدكتورة «جهاد» أنها أعطت حق الطالبة صاحبة الرسالة كاملًا، ولكن ليس بسبب رسالتها مثلما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «أعطتها حقها في الآخر والله، مش نجحتها عشان الكلام لأن ده غلط»، مُضيفة أن بينها وبين الطالبة ود، وكتبتها بغرض الدعابة فقط: «هي درجتها كويسة بس هي كتباها من باب الدعابة ومعظم الطلاب معايا كده».

مواقف عديدة مرت بها «جهاد»

ليس الموقف الوحيد الذي مرت به «جهاد»، فسبق أن كتب لها طالبة بيت شعر لها في ورقة الإجابة: «كان في بيكتبوا حاجات من كده كتير بس مكنتش بنشرها وقتها، مش فاكرة الكلمات اوي بس كان معظمها حب وفي حد مرة كتب شعر».

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