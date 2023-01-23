طقس الإسكندرية غدا.. شبورة مائية ونشاط الرياح وغياب الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، موضحة أنه يسود جو معتدل على جميع أنحاء المحافظة، مع برودة في الصباح الباكر، واستمرار الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانا مع جو غائم جزئيا، الأمر الذي يصحبه تشديد من محافظة الإسكندرية للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا 20 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع نشاط في الرياح التي تبلغ سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة، وتكون جنوبية شرقية.

رياح شديدة في الإسكندرية غدا

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى 2.5 متر على مستوى البحر المتوسط، بالإضافة لنشاط الرياح، مع جو معتدل صباحا مائل البرودة ليلا على ساحل البحر المتوسط.