انخفاض أسعار الدواجن اليوم في محافظات مصر.. كيلو البلدي بـ65 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، بالمحافظات لمختلف الأنواع الفراخ البيضاء والبلدي والمجمدة وكرتونة البيض.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم بجميع أنواعها، بالإضافة إلي تقديم خدمة معرفة سعر كرتونة البيض اليوم في المزارع والمحلات التجارية في محافظات مصر المختلفة لحظة بلحظة.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقاً لبيان شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، التي أعلنت عن سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة، الذي تلاحظ انخفاضه في المزارع المختلفة المحافظات، ليتم بيعه بسعر 60 جنيها في المزرعة، ويصل سعر الكيلو إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد في المحلات التجارية بالمحافظات.

بينما جاءت أسعار الدواجن الحمراء أو الدواجن البلدي في المزارع اليوم الجمعة 60 جنيهًا للكيلو، على أن تباع للمستهلك بسعر 65 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة في المحلات التجارية ليباع للمستهلك بسعر الكيلو 145 جنيها.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن الأيام المقبلة

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، سامح السيد، في بيان صحفي، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن اليوم الجمعة، ومن المتوقع الانخفاض في الأسعار بشكل تدريجيا بعد الإفراج عن الأعلاف للمزارع خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن دورات إنتاج الفراخ البيضاء الجديدة ستظهر آثارها في انخفاض أسعار الفراخ أكثر في النصف الأول من شهر فبراير المقبل.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة وصل في المزارع بالمحافظات وبالتحديد في محافظة الفيوم بين 11 و14 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، إلى 92 جنيها في المزارع من البيض الأحمر، لتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه.

أما عن كرتونة البيض الأبيض فبلغ سعرها اليوم في المزارع إلى 92 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 98 جنيها، أما البيض البلدي، يباع حاليا للمستهلك الكرتونة بـ105 جنيهات.