«الداخلية»: ضبط 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من شخص في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص حال تواجده بإحدى الطرق بدائرة القسم مستقلا فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون استوقفوه واستولوا على حقيبة بداخلها مليون جنيه ومتعلقاته الشخصية ومفتاح سيارته وهاتفه المحمول وحافظة نقوده.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تبين عدم صحة رواية الُمبلغ بشأن اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء معدات لمصنعه، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المبلغ كان يعتزم تغيير وشراء عملات أجنبية وقيام أحد المتهمين بالادعاء له بالتوسط في تغيير العملة واستدراجه لمكان الواقعة وقيامه وباقي المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب ادعائهم أنهم رجال شرطة.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 7 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في عدد 24 قضية تبديد، يقيمون بنطاق مديريات أمن «الجيزة، القاهرة، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة».

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة وبحوزة أحدهم طبنجة وبداخلها 5 طلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وحافظة النقود الخاصة بالمجني عليه وسيارة ملاكي ملك أحدهم قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول، ومفتاح السيارة الخاصة بالمجني عليه.