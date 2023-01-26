عاجل.. «الداخلية» تعلن مد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، التي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر رمضان 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

سيارات أمان لبيع السلع بأسعار مخفضة

وفي ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة، محمّلة بكميات إضافية من السلع الغذائية، التي جرى إعدادها بجودة عالية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.