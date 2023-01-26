«الداخلية»: ضبط 1453قضية تموينية متنوعة بينها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1453 قضية تموينية متنوعة.

4 قضايا حجب أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 4 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 19 طن أرز أبيض، و30، قضية بيع أرز أبيض بسعر أعلى من المقرر بمضبوطات بلغت 20 طن أرز أبيض، و72 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 190 طن أرز شعير وقضيتي بيع أعلاف بأسعار مغالى فيها بمضبوطات بلغت 9 أطنان أعلاف حيوانية.

كما ضبطت الحملات 34 قضية استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات أبرزها 19 طن سلع ومواد تموينية، و361530 لتر مواد بترولية و23 طن أسمدة زراعية مُدعمة.

التحفظ على 6 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، في حيازته 6 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 72 قضية بنطاق محافظات «الدقهلية – البحيرة – دمياط – الشرقية» بمضبوطات بلغت 190 طن أرز شعير، كما اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعها مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء، وأسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا.