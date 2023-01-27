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قطاع الأمن المركزي ينظم زيارات للمستشفيات ودور الرعاية بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:29 م | الجمعة 27 يناير 2023
جانب من الزيارات

جانب من الزيارات

أوفد قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية عددا من ضباط القطاع لزيارة مستشفيات (57357 لسرطان الأطفال - أبو الريش للأطفال بمحافظة القاهرة - أيادي المستقبل لعلاج الأورام بمحافظة الإسكندرية)، وعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام وذوي الهمم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وتأتي الزيارات احتفالاً بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة وإيماناً من أجهزة وزارة ‏الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكري مع كافة أطياف المجتمع ‏المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين.

تفاصيل الزيارات 

تضمنت الزيارات عقد لقاءات متنوعة مع الأطفال المرضى ونزلاء دور الرعاية لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التي سطرها رجال الشرطة الأبطال في ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

توزيع الهدايا التذكارية

كما تم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم وسط ترحيب من جانب القائمين على إدارة المستشفيات ودور الرعاية التي تم عقد اللقاءت بها، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنين لهم دوام التوفيق في أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم في حفظ الأمن.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع