«أمن القاهرة» تضبط صاحب مخزن بتهمة تدوير زيت الطعام المستهلك وبيعه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

ضبط المتهمين

ضبط (مسئول عن شركة لبيع وتوزيع السجائر- كائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لديه معلومات جنائية") لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر ومهربة.. داخل الشركة عمله بقصد التصرف فيهم بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل الشركة على (عدد 2060 عبوة سجائر مستوردة مهربة جمركياً "مختلفة الأنواع").

ضبط (المسئول عن مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لقيامه بإدارة المخزن "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تجميع وتعبئة زيت الطعام المستهلك "غير صالح للإستهلاك الآدمى" وإعادة تدويره وتعبئته بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على (عدد 2 تنك مخصص لتعبئة زيت غير صالح للإستخدام بواقع 2 طن زيت- عدد 56 كرتونة زيت بواقع نصف طن تم إعادة تعبئته- عدد 31 جركن زيت طعام تم إعادة تدويره غير صالح للإستخدام- عدد 18 كيس معبأ بالزيت بإجمالى 18 كيلو جرام "جميعها مجهولة المصدر ومعاد تدويرها وغير صالحة للإستهلاك الآدمى").

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية