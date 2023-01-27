ضبط شخص بتهمة تصنيع مخدر الحشيش بقصد الاتجار في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة) بتصنيع مخدر الحشيش بمسكنه والإتجار به.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش بإستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350,000 جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع وإتجار بالمواد المخدرة.