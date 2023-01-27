ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزييف وترويج العملات المالية المقلدة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص يمتلك اثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية «صحيحة ومقلدة - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول- الأدوات والأوراق المستخدمة في طباعة العملات المقلدة – سيارة ملك أحدهم».

اعتراف المتهمين

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير العملات المالية المقلدة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتحصل المتهمان الآخران على تلك العملات لترويجها بين أوساط المواطنين.

ضبط مبالغ مالية مقلدة

وأضاف المتهم المذكور، تسليمه مبالغ مالية مقلدة لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بقصد ترويجها بين المواطنين، وأصحاب المحال التجارية وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بتسليمه العملات المقلدة لشخصين محددين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي مقلد، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المقلدة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.