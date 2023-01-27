خبير اقتصادي: زيارة الرئيس إلى الهند تحقق العديد من المكاسب للبلدين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الهند، تحمل أهمية استراتيجية، بالنظر إلى العلاقات الممتدة منذ عقود بين البلدين، بالإضافة إلى وضع ترتيبات تتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

الهند تمتلك خبرات تكنولوجية هائلة ولديها صناعات استراتيجية

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهند تمتلك خبرات تكنولوجية هائلة ولديها صناعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والحواسيب والهواتف، فضلاً عن كونها دولة زراعية تمتلك مخزونا هائلا من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وبالتالي فإن الزيارة التي شهدت الاتفاق على تطوير التعاون في العديد من القطاعات، وتدشين خط طيران مع الهند، تحمل الكثير من الدعم لاقتصاد البلدين.

تقع في منطقة وسط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا غاية في التميز، كونها تقع على طريق الحرير مثل الهند، وكونها أيضا بوابة العبور إلى أفريقيا، وتقع في منطقة وسط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمتلك سوقا واعدة، ومجرى ملاحي هو الأفضل في العالم، وهذا كله يجعلها مقصدا للاستثمارات الهندية.

تطوير كبير في العلاقات المصرية الهندية

وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون مع الهند.

ومن أهم ما يميز علاقتهما هي الاستثمارات الهندية في مصر، حيث تعمل وتستثمر أكثر من 50 شركة هندية في مصر في قطاعات متنوعة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار، كما يبلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار، كما يوجد مجلس لرجال الاعمال المصري الهندي له دور هام في تنمية العلاقات بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين ويمكن أن يجتمع على هامش الزيارة كما أنه من المرجح أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى الهند مع عدد من كبار رجال الاعمال الهنود ودعوتهم للاستثمار فى مصر.