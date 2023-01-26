خالد عكاشة لقناة الحياة: زيارة الهند تؤكد حجز مصر مقعدها في مقدمة النظام العالمي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسي للهند له مفاهيم استراتيجية، فالعالم منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وهو يتحدث عن ميلاد نظام عالمي جديد، وهناك خرائط كثيرة ستتغير على المستوى الدولي بعد انتهاء الأزمة، وهناك إرهاصات لعالم جديد يتشكل، لافتا إلى أن زيارة الهند، تؤكد أن مصر تحجز مقعدها في مقدمة النظام العالمي الجديد.

حزمة من الشراكات

أوضح «عكاشة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن هناك حزمة من الشراكات التي تؤكد جدية مصر في تحديد مكانها في النظام الدولي الجديد، خاصة أن التعاون مع دولة الهند التي لها تجربة دولية ناشئة لها كل التقدير، لافتا إلى أن الهند دعت مصر كضيف شرف رئيسي، بما يؤكد أن الهند أيضا تسعى لتوسيع شراكتها مع مصر بوصفها دولة محورية.

الدراسات الاستراتيجية

أشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن قيادة البلدين حريصتين على التعاون الذي يصب في مصلحة الشعبين، والتعاون يأتي في شكل جديد وسط عالم يسوده حالة حادة من الاستقطاب.