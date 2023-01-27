ضبط 1369 قضية تموينية متنوعة.. بينها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1369 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان الداخلية، تم ضبط قضية حجب أرز أبيض، و20 قضية بيع بأزيد من السعر «أرز أبيض»، 73 قضية عدم توريد أرز شعير، 7 قضايا أعلاف، 4 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام «مجهولة المصدر»، قضية في مجال حجب مواد البناء، 562 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، 30 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

- ضبط مالك مخزن مواد البناء بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 20 طن مواد بناء «أسمنت»، بدون مستندات، خزنها المذكور لحجبها عن التداول بالأسواق.

- ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لتصرفه في كمية قدرها 9,700 طن دقيق بلدي مدعم، تاجر بها المذكور في السوق السوداء.

كما اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديريتي أمن «الشرقية - الإسماعيلية»، بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعها مواد بترولية للاتجار بها في السوق السوداء، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 313600 لتر مواد بترولية «عيني ومستندي».

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 73 قضية بنطاق محافظات «البحيرة - الدقهلية – دمياط – الشرقية»، بمضبوطات بلغت 218,216 طن أرز شعير «مستندي».

- ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ الأسماك بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 5,75 طن أسماك مجمدة مستوردة، بدون مستندات مجهولة المصدر.

- ضبط المديرين المسؤولين عن مصنعين لإنتاج اللحوم وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما كمية قدرها 2,730 طن مصنعات لحوم – جمبري مستورد، بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

- ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 1,47 طن بدون مستندات مجهولة المصدر.

- ضبط المدير المسؤول عن مصنع للصناعات البلاستيكية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 162,5 طن خامات تصنيع بلاستيك، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

- ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 22 طن أعلاف حيوانية مستلزمات أعلاف، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

- ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة بمحافظة كفر الشيخ، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أسمدة زراعية، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 34 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 5555 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.